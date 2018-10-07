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8 şehit verdiğimiz hain saldırının şifreleri çözüldü

Mehmetçik'in düzenlediği başarılı operasyonlarla yurt içinde ve yurt dışında ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, hain pusulara sarıldı. Kalleşlerin, yıllar önce yollara döşediği uyuyan EYP'leri kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

07 Ekim 2018 Pazar 12:03
8 şehit verdiğimiz hain saldırının şifreleri çözüldü

İç güvenlik operasyonlarında köşeye sıkışan PKK, hain pusulara sarıldı. Teröristler, yıllar önce yollara döşediği EYP'leri kullanmaya başladı. PKK'nın "2-3 kişilik küçük gruplar halinde gezmeleri ve sivil olarak halkın arasına sızmaları" yönünde teröristlere talimat verdiği belirlendi.

PKK uyuyan EYP'leri kullanmaya başladı

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır ötesinde düzenlediği harekatlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, yıllar önce yollara döşediği uyuyan EYP'leri kullanmaya başladı. Ateşleyici fünyelerin sabotajcı diye tabir edilen bombayı infilak ettirmekle sorumlu teröristlerce EYP'ye monte edilmesi sonucu 8 şehit verdiğimiz saldırının, örgütün şehir yapılanması tarafından çevre illerden gelen teröristlerce düzenlendiği öne sürüldü.

EYP'li saldırı istihbaratı güvenlik birimlerini alarma geçirdi

Yenişafak'ta yer alan habere göre; patlamanın gerçekleştiği noktaya EYP'nin uzun süre önce gömüldüğü ve iyi muhafaza edildiği, örgütün şehir yapılanmasında bulunan teröristlerinin karakolu ve geçiş güzergahını uzun süre izlediği, saldırı için en uygun zamanı beklediği bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonlarla yurt içinde ve dışında sıkışan ve eylem kabiliyetini büyük ölçüde kaybeden örgütün bu tür EYP'li saldırılara yöneleceği istihbaratı alınarak güvenlik birimlerince tedbirler arttırıldı.

'Halkın arasına sızın' talimatı

Yazın ağır darbe alan ve kış yapılanmasına izin verilmeyen PKK'lı teröristlerin büyük gruplar yerine 2-3 kişilik küçük gruplar halinde gezmeleri ve sivil olarak halkın arasına sızarak gizlenmeleri yönünde talimat aldıkları belirlendi. Güvenlik güçleri, bu kapsamda istihbarat ve eskiden yerleştirilmiş düzeneklere karşı arama tarama faaliyetlerine ağırlık verdi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:03
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