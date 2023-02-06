8 saat sonra enkazdan kurtuldu! Küçük kız enkazdan böyle çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde, tüm şehirlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

Bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin yanısıra Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerden de deprem bölgesine kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve Beşir Derneği kurtarma ekipleri Şanlıurfa'da enkaz arasından 8 saat sonra bir kız çocuğunu canlı olarak çıkarttılar.

Uzmanlar enkaz altında zamanla yarışın önemli olduğuna dikkat çekerken, enkaz altından çıkarılan her canlı ekiplerin ve vatandaşların moralini yükseltiyor.