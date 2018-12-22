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8 kişinin hayatını kaybettiği Sudan'da İstihbarat açıklama yaptı: Arkasında İsrail var

Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri Başkanı Salah Gosh, ülkede bir çok insanın ölümüne yol açan hükümet karşıtı protestoların yalnızca 3 katına çıkan ekmek fiyatı ile ilgili olmadığını ve arkasında başka isimlerin olduğunu ileri sürdü.

22 Aralık 2018 Cumartesi 14:59
8 kişinin hayatını kaybettiği Sudan'da İstihbarat açıklama yaptı: Arkasında İsrail var

Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri, ülkede bir çok insanın ölümüne yol açan hükümet karşıtı protestoların arkasında İsrail’in olduğunu iddia etti.

"Sebebi yalnızca ekmek değil"

Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri (NISS) Başkanı Salah Gosh ülkede devam eden ve şuana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı protestoların arkasında İsrail’in olduğunu iddia etti. Gosh protestoların yalnızca 3 katına çıkan ekmek fiyatı ile ilgili olmadığını ve arkasında başka isimlerin olduğunu ileri sürdü. Başkan yaptığı açıklamada bazı protestocuların İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad tarafından gönderildiğini iddia etti. Gosh ayrıca Sudan Kurtuluş Hareketi'ni (SLM) de sabotaj ve şiddet içeren faaliyetleri yürütmek için ekmek protestolarını kullanmakla suçladı.

8 kişi hayatını kaybetti

Polis ile protestocular arasında yaşanan çatışmalara değinen Gosh, protestocuların polis tesislerine saldırmadığı sürece, polisin eylemcilere ateş açmadığını belirtti. Eylemciler ise polis ve diğer güvenlik güçlerinin protestocuları hedef alan saldırılarını gösteren videoları paylaştı.

Ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden protestolar sonucu şuana kadar 8 kişi hayatını kaybetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:59
  1. Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri
  2. İsrail
  3. Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri (NISS)
  4. Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri (NISS) Başkanı Salah Gosh

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