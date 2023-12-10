  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gazze soykırımına karşı çıkan Amerikan üniversitelerine yoğun baskı var: İlk rektörün 'başı' koparıldı

Mehmet Şimşek’ten flaş karar! Çok ani oldu! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeni Yargı Paketi’nde 'İstanbul Sözleşmesi' pozları! Kadınlar artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek

Batı vermedi Türkiye kendi yaptı! 2024'te 'patlama' gerçekleştirecek

Türkiye tarihinden ilk olacak: Dünya ülkeleri almak için sıraya girdi! Sınıfının en iyisi

Hamas'a terör örgütü diyen Fatih Altaylı'ya Murat Bardakçı'dan Kuvâ-yi Milliye ile cevap

ABD'nin F-35'lerle tarihi hamlesi: Türkiye'nin yerine Çekya’ya veriyor!

Gazze’de “güvenli” yer kalmadı! İsrail’den Han Yunus'taki sivillere kenti boşaltma çağrısı…

Türkiye'nin yerli silahlarını merak ediyor musunuz? 2024 yılı Türk savunma sanayi için milat olacak!

TUSAŞ GÖKBEY başarılara doymuyor! Bir ilki gerçekleştirdi!
Yerel 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi
Yerel

8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-12-10 19:10:00 -
8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 8 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde planlı projeli yapılan çalışmalarda, Esendere - Yüksekova karayolunda istihbarı bilgiler çerçevesinde seyir halinde olan bir araç uzaktan takibe alınmış, ilçe merkezine yaklaştığında polis kontrol noktasında durdurulmuştur. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından adli arama kararı talep edilmiş, yapılan arama sonucunda 8 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23