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Aktüel 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu
Aktüel

8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:16:16 -
8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 8'inci Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.

29-31 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde, Ulusal Kısa Film Yarışması Jüri Başkanı Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı (TÜRSAK) Başkanı Elif Dağdeviren oldu.

Ulusal Kısa Film Yarışması kategorisinin diğer jüri yeleri ise Görüntü Yönetmenleri Derneği (GYD) kurucu üyesi Engin Özkaya, yönetmen Banu Sıvacı, dizi ve tiyatro oyuncusu Sermet Yeşil ile oyuncu Beste Bereket olarak belirlendi.

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