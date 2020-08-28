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Aktüel 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne başvurular başladı
Aktüel

8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne başvurular başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:53:37 -
8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne başvurular başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sekizincisi düzenlenecek Uluslararası Altın Çınar Film Festivali'nde yarışacak eserler için başvuru sürecinin başladığı bildirildi.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesince düzenlenen 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali, 29-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ulusal kısa film ve ulusal belgesel film yarışmalarının düzenleneceği festivalde, her iki kategorinin birincisine 5 bin lira para ödülü verilecek.

Festivale başvurular, 25 Eylül'e kadar www.kayserifilmfestivali.org adresi üzerinden yapılabilecek.

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