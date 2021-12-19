8 ilde kar tatili!

Konya'da merkeze bağlı 24 ilçede ve Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yüz yüze eğitime kar yağışı arası verildi. Tunceli, Aksaray, Adana, Bingöl, Karaman, Denizli ve Kars'ın bazı ilçelerinde de okullar bir gün tatil edildi.

Tunceli'nin Ovacık ile Nazimiye ilçelerinde kar tatili

Tunceli’de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Pülümür ilçesindeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Tunceli'nin Ovacık ile Nazimiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bir gün ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ve Nazimiye ilçelerimizde eğitime Pazartesi günü ara verilmiştir" denildi.

Konya'da 24 ilçede okullar tatil

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyyit Ali Büyük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tamamı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Konya merkeze bağlı 24 ilçede, 20 Aralık Pazartesi günü eğime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Buna göre merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay ile Cihanbeyli, Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Derebucak, Çeltik, Derbent, Hadim, Taşkent, Sarayönü, Yalıhüyük, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir, Beyşehir ve Çumra ilçelerinde eğitim çevrim içi gerçekleştirilecek.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde eğitime ara

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde de etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Adana Tufanbeyli'de kar tatili

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın bir gün süre tatil edildiği duyuruldu.

İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitime bir gün ara verilmesine neden oldu. Tufanbeyli Kaymakamlığı, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiğini açıkladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime 1 günlük ara

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün için idari izinli sayılacağı açıklandı.

Karaman'ın Başyayla ilçesinde eğitime ara

Karaman'ın Başyayla ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Denizli'nin ilçesi Babadağ'da okullara tatil

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Babadağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 20 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı ifade edildi.

Kars'ta bir günlük kar tatili

Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.