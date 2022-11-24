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Gündem 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda zanlı yakalandı
Gündem

8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli 8 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 16:22:00 -
8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda zanlı yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 muvazzaf astsubay, 1 emekli albay ve 1 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Tekirdağ, Kayseri, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Erzurum'da şüphelilere yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan 10 zanlının işlemleri sürüyor.

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