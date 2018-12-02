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8 ilde düğmeye basıldı! 9 asker gözaltında

Terör örgütü FETÖ'nün ordu yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda, 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.

02 Aralık 2018 Pazar 12:49
8 ilde düğmeye basıldı! 9 asker gözaltında

Trabzon merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 üsteğmen ile 7 astsubay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri görevlilerince yürütülen koordineli çalışmalarda, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen örgüt üyelerine yönelik Trabzon, İstanbul, Ankara, Muş, Balıkesir, Edirne, Bayburt ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 üsteğmen, 7 astsubay gözaltında

Operasyonda Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli 2 üsteğmen ile Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma komutanlıkları bünyesinde görevli 7 astsubay olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 12:49
  1. Bayburt
  2. Trabzon
  3. Muş
  4. İstanbul
  5. Edirne
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. Ağrı
  9. fetö operasyonu
  10. FETÖ'nün ordu yapılanması
  11. FETÖ/PDY soruşturması
  12. Gözaltılar var

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