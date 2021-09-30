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Spor 8. Hafta Hakemleri açıklandı
Spor

8. Hafta Hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 13:31:00 -
8. Hafta Hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde yapılacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

2 Ekim Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Göztepe-GZT Giresunspor: Burak Şeker

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 Ekim Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep-Altay: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ali Palabıyık

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