8 gün daha sürecek! İstanbul'un o ilçelerinde poyraz etkili olacak

Kurban bayramıyla birlikte İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Güngören, Şişli dahil pek çok ilçesinde poyraz etkisini sürdürüyor. Gelen haber ise serinlik isteyenleri sevindirdi.

Hava Forum tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul günlerdir poyraz etkisi ile kaliteli bir hava yaşıyor. Bayram tatili ile birlikte hava kalitesi megakentte "excellent" yani harika klasmanına geçti. Poyrazımız 7-8 gün daha bizimle birlikte olacak. Afrika ve Basra baskısı varken poyraz koruması büyük bir şans.." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Tv100