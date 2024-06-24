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Yaşam 8 gün daha sürecek! İstanbul'un o ilçelerinde poyraz etkili olacak
Yaşam

8 gün daha sürecek! İstanbul'un o ilçelerinde poyraz etkili olacak

Yeniakit Publisher
2024-06-24 14:54:00 -
8 gün daha sürecek! İstanbul'un o ilçelerinde poyraz etkili olacak

İstanbul'un bazı ilçelerinde poyraz etkisini sürdürüyor. Bu ise yaz sıcaklarıyla baş etmeye yardımcı oluyor. Peki, poyraz etkisi ne kadar sürecek?

Kurban bayramıyla birlikte İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Güngören, Şişli dahil pek çok ilçesinde poyraz etkisini sürdürüyor. Gelen haber ise serinlik isteyenleri sevindirdi.

Hava Forum tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul günlerdir poyraz etkisi ile kaliteli bir hava yaşıyor. Bayram tatili ile birlikte hava kalitesi megakentte "excellent" yani harika klasmanına geçti. Poyrazımız 7-8 gün daha bizimle birlikte olacak. Afrika ve Basra baskısı varken poyraz koruması büyük bir şans.." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Tv100

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