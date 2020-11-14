8 futbolcusu korona olan Beşiktaş'tan kötü haber

Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında topladığı 10 puan ile 11. sıraya yerleşen Beşiktaş, milli takım arasından sonra zorlu periyoda giriyor.

Ligin 9. haftasından Medipol Başakşehir ile karşılaşacak siyah beyazlılar, daha sonra Fenerbahçe derbisine çıkacak. 11. haftada Kasımpaşa'yı ağırlayacak Beşiktaş bir sonraki hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılar zorlu maçlar öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor.

Beşiktaş'ta koronavirüs test sonucu pozitif çıkan, biri kadro dışı olmak üzere 8 futbolcu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Oyuncuların Fenerbahçe derbisine yetişmeleri planlanıyor. Kaleci Ersin Destanoğlu ise gördüğü kırmızı kart nedeniyle Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında takımdaki yerini alamayacak. Bu gelişmeler sonrası teknik direktör Sergen Yalçın kadro kurmakta zorlanıyor.

Zorlu mücadele 21 Kasım'da

21 Kasım Cumartesi Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir saat 19.00'da başlayacak.