8 Fransız polisi saldırdı, bir gözünü kaybetti
8 Fransız polisinin öldüresiye dövdüğü Mehdi adlı gencin, aldığı darbeler sonucu bir gözünü kaybettiği ortaya çıktı.03 Aralık 2018 Pazartesi 23:27
Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı Yelekliler"e karşı polisin sert müdahalesi devam ediyor.
Bir protestocunun 8 Fransız polisi tarafından acımasızca dövüldüğü o anlar, amatör kamera tarafından görüntülenmişti.
Gözünü kaybetti
Mehdi adlı gencin hastaneden çekilen fotoğrafında bir gözünü kaybettiği görüldü.
Şiddet kurbanı olan Mehdi, "Polis uyarı yapmadan acımasızca saldırdı." açıklamasında bulundu.
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