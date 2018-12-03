8 Fransız polisi saldırdı, bir gözünü kaybetti

Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı Yelekliler"e karşı polisin sert müdahalesi devam ediyor.

Bir protestocunun 8 Fransız polisi tarafından acımasızca dövüldüğü o anlar, amatör kamera tarafından görüntülenmişti.

Gözünü kaybetti

Mehdi adlı gencin hastaneden çekilen fotoğrafında bir gözünü kaybettiği görüldü.

Şiddet kurbanı olan Mehdi, "Polis uyarı yapmadan acımasızca saldırdı." açıklamasında bulundu.