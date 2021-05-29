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Gündem

8 farklı noktada orman yangını! Suçüstü enselendi

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanı yakan şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 21:49:00 -
8 farklı noktada orman yangını! Suçüstü enselendi

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanı yakan şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler bölgede yaptıkları çalışmada Ahmet A. isminde bir şahsı suçüstü enseledi.

Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılırken şahsın suçüstü yakalanma anı görüntülendi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafındn müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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