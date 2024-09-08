8 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(٤٧) وَلَوْ اَنَّ لِلَّذٖينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْاَرْضِ جَمٖيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُٓوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِؕ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ



(٤٨) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِؤُ۫نَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(47) O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır!



(48) İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak, alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır.



(Zümer Suresi) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

“Zalimler”den maksat, inkârcı putperestlerdir. Kur’an, gerçekleri inkâr etmeyi, özellikle en büyük gerçek olduğu için bir ismi de Hak olan Allah’a ortak koşmayı çok büyük bir zulüm sayar (bk. Lokman 31/13). 45. âyette bu zalimlerin âhirete de inanmadıklarına dikkat çekilmişti. Burada ise onların, inanmadıkları kıyamet gününün dehşet verici azabı karşısındaki derin pişmanlıkları çarpıcı bir üslûpla ifade edilmektedir.



47. âyetin son cümlesiyle ilgili olarak Mücâhid’den aktarılan bir yoruma göre inkârcılar bu dünyada iyi olduğunu zannettikleri çeşitli işler yaparlar; ama kıyamet gününde bunların kötü olduğu apaçık ortaya konunca şaşkına döneceklerdir (Kurtubî, XV, 254). 48. âyet, insanların âhirette başlarına geleceklerin, bu dünyada işlediklerinin sonucu olduğunu, dolayısıyla hiç kimseye haksızlık edilmeyeceğini göstermektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri





ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Kıyamet günü günahı en çok olan kimse, kendisini ilgilendirmeyen konularda en çok konuşandır."

Kaynak: Süyûtî Camiu’s-Sağir



GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN FOTOĞRAFI:



Yol kenarında gördüğünüz bu tabelaların anlamını bilmek önemlidir.

Yol koordinatdır.

112'yi arayıp bu sayıları söylerseniz görevliler yerinizi tespit eder.

Görselde 100. Devlet yolunun 22. kesiminin 024. kilometresinde olduğunuz yazıyor.







KISSADAN HİSSE:



AMELİ İLE YÜKSELEMEYECEĞİ BİR DERECE İSTEYEN KULUN ACI SONU

Ebû Süleyman Dârânî -rahmetullâhi aleyh- rivayet eder ki:

Mârifet, konuşmaktan daha çok sükûtta bulunur.

Mûsâ aleyhisselâm bir gün yırtıcı hayvanların parçalayıp karnını deştiği bir adama rastladı ve onu tanıdı. Başı üzerinde durarak dedi ki:

“Ya Rabbi! O sana itaatkâr idi. O hâlde bu hâl nedir?” Allah Teâlâ ona vahyedip;

“Ey Mûsâ! Bu kulum bana ameli ile yükselemeyeceği bir derece istedi. Kendisini istediği dereceye ulaştırmak için ona bu musîbeti verdim.” buyurdu.

Kaynak: Mehmet Lütfi Arslan