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Dünya 8 çocuk annesi Filistinli tutuklu Feracallah hayatını kaybetti! Filistin: Sorumlusu İsrail
Dünya

8 çocuk annesi Filistinli tutuklu Feracallah hayatını kaybetti! Filistin: Sorumlusu İsrail

Filistin Devlet Başkanlığı, işgalci İsrail'in Ed-Damun cezaevinde dün hayatını kaybeden 8 çocuk annesi 68 yaşındaki Filistinli Sa'diyye Feracallah'ın ölümünden İsrail'in sorumlu olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 21:13:00 -
8 çocuk annesi Filistinli tutuklu Feracallah hayatını kaybetti! Filistin: Sorumlusu İsrail

Filistin Devlet Başkanlığı, işgalci İsrail'in Ed-Damun cezaevinde dün hayatını kaybeden 8 çocuk annesi Filistinli Sa'diyye Feracallah'ın (68) ölümünden İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli tutuklu Feracallah'ın İsrail tarafından kasıtlı olarak tıbbi ihmale uğratıldığı ve bunun neticesinde şehit olduğu" kaydedildi.

Filistinli kadının ölümünden terörist İsrail'in sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası toplumdan insani ve hukuki sorumluluğunu üstlenmesi ve Feracallah'ın ölümü ve işgalci İsrail cezaevlerindeki tutukluların maruz kaldığı işkence, zulüm ve kasıtlı tıbbi ihmallerin ortaya çıkarılması için uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de Filistinli tutuklunun ölümünün tüm mesuliyetinin işgalci İsrail'e ait olduğunu belirterek, uluslararası insan hakları komitelerinden konuyla ilgili soruşturma açması talebinde bulundu.

Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı da uluslararası topluma, insan hakları kuruluşlarına ve ilgili Birleşmiş Milletler kurumlarına ve örgütlerine, Filistinli tutukluların tıbbi ihmale uğramasına karşı hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Filistin Esir İşleri Heyeti, Hamas, İslami Cihad Hareketi ve Filistin'deki direniş komiteleri tarafından yapılan açıklamalarda da Filistinli tutuklunun ölümünden işgalci İsrail sorumlu tutularak, uluslararası toplumdan üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi istendi.

Terörist İsrail'in Ed-Damun Cezaevinde 18 Aralık 2021 tarihinden bu yana tutuklu bulunan 8 çocuk annesi Feracallah, dün cezaevi bahçesine çıktığı sırada hayatını kaybetmişti.

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Yorumlar

Gurbetçi Erdoğan

Alooo çakma Nur'cu!!! senin ağzından çıkanı kulağın duyuyormu? beyendi güya Reise laf atıyor. Sen git önce bir boy abdestti alda ondan sonra Reisi eleştir. ( gerçi senin ağababaların bile buna cüret edemiyory neyse)...

Nur talebesi(meşveret)

Ortadoğu ve Anadolu siyonist baş hahamlarıyla kapalı kapılar ardında gizli planlar yapan ve ortadoğuda "en büyük dost ve müttefikimiz israildir" diyen, mavi Marmara katilleri olan siyonist askerlerin mahkemesini düşüren bop eş başkanı bu konuda ne diyor acaba?
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