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Yerel 8 camiden hırsızlık yapan şüpheli sonunda...
Yerel

8 camiden hırsızlık yapan şüpheli sonunda...

Diyarbakır'da farklı tarihlerde girdiği 8 camide namaz kılıp, cemaat dağıldıktan sonra içerideki televizyon ve ses sistemlerini çalan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 17:23:00 - 2022-04-18 17:26:26

Diyarbakır'da farklı tarihlerde girdiği 8 camide namaz kılıp, cemaat dağıldıktan sonra içerideki televizyon ve ses sistemlerini çalan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kentte farklı tarihlerde 8 camiden 4 televizyon ile 7 ses sistemi çalındı. Hırsızlıkla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cami ve çevredeki güvenlik kameralarını izledi.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 37 ayrı kameradan toplam 162 saatlik görüntüyü seyrederek, şüpheli Y.K.'yi tespit etti.

Bağlar ilçesinde bir camiye girdiği ihbarının ardından ekipler, Y.K.'yi cemaatin çıkmasını beklediği sırada gözaltına aldı. Y.K.'nin adresinde yapılan aramada bulunan 4 televizyon ve 7 ses sistemi de camilere teslim edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İLKHA)

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