  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 8. Boğaziçi Film Festivali, Ulusal Yarışma ve Bosphorus Film Lab başvuru süresi uzatıldı
Aktüel

8. Boğaziçi Film Festivali, Ulusal Yarışma ve Bosphorus Film Lab başvuru süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:18:55 -
8. Boğaziçi Film Festivali, Ulusal Yarışma ve Bosphorus Film Lab başvuru süresi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Boğaziçi Film Festivali kapsamındaki Ulusal Yarışma ve Bosphorus Film Lab başvuruları 11 Eylül'e kadar devam edecek.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 23-30 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

Festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab bünyesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek First Cut Lab'ın başvuru süresi ise 1 Ekim'de sona erecek.

Festival kapsamında düzenlenecek tüm yarışmalı bölümlerin yönetmelikleri ve başvurularına www.bogazicifilmfestivali.com üzerinden erişilebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı
Ekonomi

Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Belirsizlik süreçlerinin dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediği günümüzde, Akdeniz havzasındaki ekonomik ve tica..
Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin
Ekonomi

Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin

Türkiye'den geçerek Avrupa'ya satılacak olan Azerbaycan doğalgazında ilk taşıma başladı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile taşın..
Yunan basını provokasyonda sınır tanımıyor! Doğu Akdeniz’de Türk donanmasının uyardığı ülkeyi açıkladılar
Dünya

Yunan basını provokasyonda sınır tanımıyor! Doğu Akdeniz’de Türk donanmasının uyardığı ülkeyi açıkladılar

Provokasyonda sınır tanımayan Yunan basını Türkiye’nin yayınladığı ikinci NAVTEX’i Rusların yapacağı tatbikata bağladı. Ayrıca basın, Türk o..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı