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Yerel 8 bin balya saman böyle kül oldu
Yerel

8 bin balya saman böyle kül oldu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında 8 bin balya saman kül oldu. Çiftlik sahibi yangın başladığı anda damda bulunan küçükbaş hayvanları meraya salarak, ölmekten kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 10:05:00 -
8 bin balya saman böyle kül oldu

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Beyköy'de meydana gelen ahır yangınında 8 bin balya saman yanarak kül oldu.

Köylülerin ihbarıyla Susurluk İtfaiye Grubu 2 araç ve 6 personel, Bandırma Grubu Aksakal Müfrezesinden 1 araç ve 2 personel, BASKİ Susurluk Şefliğinden 1 araç ve 1 kepçe ile 4 personel gelerek yangına müdahale edildi.

Yangın çıktığı anda çiftlik sahibi M.A. damın kapısını açarak, küçükbaş hayvanların can vermesine engel oldu.

Ekiplerin gayretiyle yangın kontrol altına alınırken, çiftlik sahibi yaklaşık 8 bin balya samanının yandığını açıkladı.

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