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Kobi 8 aylık ihracat "makine" gibi çalışıyor!
Kobi

8 aylık ihracat "makine" gibi çalışıyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 14:32:00 - 2023-09-23 15:36:05
8 aylık ihracat "makine" gibi çalışıyor!

Makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın 8 ayında Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 18,6 milyar dolar oldu.

Makine İhracatçıları Birliği tarafından paylaşılan makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın 8 ayında Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 18,6 milyar dolar oldu.

Orta Vadeli Program'ın bundan sonraki süreçte makine ve teçhizat yatırımlarını etkileyecek önemli bir yol gösterici olduğunu belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu “Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak, ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedefi doğrultusunda ihracatçılarımıza yönelik yeni önlem ihtiyaçları öne çıkıyor. OVP’de bu ihtiyaçlara işaret eden yerinde tespitler var ve plandaki fiyat istikrarı vurgusu bizim için hayati önem taşıyor” dedi.

Yüzde 11'lik artış kaydetti

Makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın 8 ayı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artarak 18,6 milyar dolara ulaştı. En fazla makine ihracatı gerçekleştirilen beş Avrupa ülkesi Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya'ya yapılan ihracatın miktar bazında yüzde 2,5 ila 12,4 gerilediği bu dönemde, makine fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle gelirler yüzde 1,6 ila 11,6 arttı.

"Çin ile STA imzalasak yeridir"

Küresel ölçekteki yavaşlamanın süreceği yılın ikinci yarısında, Türkiye’nin ekonomi politikalarında yaşanan değişimin muhtemel etkilerini değerlendiren Karavelioğlu, “İlk çeyrekte dövizin çapa atması sebebiyle ithalatın ucuzlaması, ithal mallara talebi artırınca müşterisi olduğumuz pek çok ülke sevinmişti.

Çünkü dünyada talep daralması yaşanırken böyle hareketli bir pazarın varlığı herkesin iştahını kabartmıştı. İç piyasada talep düşüşü yaşayan ve parasını devalüe ederek agresif bir ihracat politikası yürütmeye çalışan Çin, bu süreci en iyi değerlendiren ülkelerden biri oldu. İhracatta karşılaştığımız yüzde 35’lik vergileri düşününce Çin ile serbest ticaret anlaşması imzalasak yeridir diyoruz.”
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