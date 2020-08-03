Anneler bebeklerini sağlıklı ve lezzetli mamalarla beslemek ister. Pek çok anne bebeğine balık yedirip yediremeyeceğini merak ediyor. Uzmanlar 8 aylık bir bebeğin somon yiyebileceğini belirtiyor. İşte, 8 aylık bebek için somonlu mama tarifi.

Somonlu bebek maması tarifi:

Malzemeler:

115 gram somon fileto

2 çay kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı bezelye

2 çiçek brokoli

8 aylık bebek mama tarifleri | 8 aylık bebek balık yer mi?

Bebeğiniz 8 aylık olduğunda somon balığı yedirebilirsiniz. Elbette konu hakkında yine de çocuk doktorunuza danışmanız en doğrusu olacaktır.

Mamayı hazırlamaya balığı temizleyerek başlayın.

Yağı tavada ısıtın ve somonu üzerine yerleştirin.

Balığın iki tarafını da güzelce pişirin.

Bezelye ve brokoliyi ise buharda pişirin.

Yaklaşık 15 dakika içinde sebzeler yumuşayacaktır.

Somonu minik minik didikleyin. Bu aşamada kılçık olup olmadığına dikkat edin.

Sebzeleri de balığın içerisine ekleyin ve güzelce ezin. Bebeğiniz 8 aylıktan büyük ve taneli yemeğe alışıksa mamasını çok fazla püre haline getirmenize gerek yok. Yutmakta güçlük çekiyorsa; mutlaka hazırladığınız yemeği püre haline getirin.

Afiyet olsun.