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8 ayda aranan 174 şahıs yakalandı

Ordu’da jandarma sorumluluk alanında ocak-ağustos ayları arasında yapılan huzur ve güven uygulamalarında 50 bin şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 174 şahıs yakalandı.

10 Eylül 2019 Salı 15:19
8 ayda aranan 174 şahıs yakalandı

Ordu’da jandarma sorumluluk alanında ocak-ağustos ayları arasında yapılan huzur ve güven uygulamalarında 50 bin şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 174 şahıs yakalandı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığından elde edilen bilgilere göre, 2019 yılı içerisinde Ordu’da icra edilen huzur ve güven uygulamalarında toplam 50 bin 412 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 174 şahıs yakalanırken 92 şahsa 13 bin 153 lira idari para cezası uygulandı.


Umuma açık yerler yerlerde yapılan kontrollerde ise 20 iş yerine 10 bin 899 lira cezai işlem uygulanırken 167 metruk bina, 5 adet günübirlik işletilen yer denetlendi. 20 bin 825 aracın kontrol edildiği uygulamada arama kaydı bulunan 18 araç yakalandı. Bu uygulamalarda 91 araç trafikten men edilirken 333 araca 100 bin 903 lira cezai işlem uygulandı.


Aynı uygulamalarda 100 motosiklet kontrol edilirken toplam 9 motosiklete 3 bin 106 lira para cezası uygulandı. Bu uygulamalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet fişek ile 7 litre kaçak içki ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:19
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