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8 asker şehit verdiğimiz şu günlerde HDP'nin derdi teröristbaşı Apo!

HDP Vekilleri AİHM'nin Abdullah Öcalan kararına tepki gösterdi: Öcalan yasaları var.

06 Ekim 2018 Cumartesi 19:53
8 asker şehit verdiğimiz şu günlerde HDP'nin derdi teröristbaşı Apo!

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan 'işkence' başvurusu reddedildi.

Son umutları AİHM olan terör örgütü üyesi ve destekçisi HDP'liler de AİHM kararı sonrası bir açıklama yaparak, karardan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz, Kemal Peköz, Meral Danış Beştaş, Nuran İmir, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sait Dede ve Şevin Coşgun; AİHM’in Öcalan’ın avukatlarının başvurusunu reddetmesine ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

HDP'den AİHM kararına kınama: "Öcalan yasaları var"

Vekiller adına konuşan Meral Danış Beştaş, “Türkiye mevzuatında “Öcalan yasaları” olarak tarif edebileceğimiz yasalar var. Buna hükümetler hiçbir zaman Öcalan yasaları demedi ama hukukçular ve siyasetçiler şunu çok iyi bilir ki maddelere yapılan düzenlemeler, bu anlama gelirdi. AİHM, hiçbir bireyin şartlı tahliye umudunun, talebinin ve hakkının kapatılamayacağı yönünde bir karar vermişti. Bu sisteme göre 23 saat bir hücrede yetkililerin deyimiyle tabutta geçirecek. Diğer ağırlaştırılmış ceza alan mahpuslar da aynı uygulamaya tabi tutuldu. CMUK da yapılan bir düzenlemeyle yeniden yargılama hakkı tanındı ama bu da Öcalan düşünülerek yeniden yargılamanın önü kapatıldı.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 19:53
  1. hdp
  2. abdullah öcalan
  3. aihm
  4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  5. Terör örgütü PKK

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