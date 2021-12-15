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Dünya 7'si çocuk 10 sivili katlettiler, 'pardon' bile demediler
Dünya

7'si çocuk 10 sivili katlettiler, 'pardon' bile demediler

ABD ordusu, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 29 Ağustos'ta bir araca düzenlenen ve 7'si çocuk 10 sivilin hayatını kaybettiği SİHA saldırısı nedeniyle askeri personelinin ceza almayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 12:47:00 -
7'si çocuk 10 sivili katlettiler, 'pardon' bile demediler

ABD ordusu, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 29 Ağustos'ta bir araca düzenlenen ve 7'si çocuk 10 sivilin hayatını kaybettiği SİHA saldırısı nedeniyle askeri personelinin ceza almayacağını açıkladı.

Daha önce sivillerin ölümünü “korkunç bir hata” olarak niteleyen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıda rol alan ABD askerlerine ceza verilmemesi yönündeki tavsiye kararını onayladı.

Prosedürel süreçler aksamış, ondan böyle olmuş

Pentagon sözcüsü John Kirby “Yaşadığımız şey, bir ihmalin ve kötü yönetimin değil prosedürel süreçlerin aksaması” derken, saldırıda hayatını kaybedenlerden Zemari Ahmadi'nin çalıştığı ABD merkezli Uluslararası Beslenme ve Eğitim Örgütü'nün başkanı Steven Kwon, Pentagon'un kararını “şoke edici” diye niteledi ve “Ordumuz nasıl 10 değerli Afganın hayatını yanlışlıkla alıp kimseyi sorumlu tutmaz” diye konuştu. Kwon, “Burada sevdiklerini kaybeden ailelere ve çalışanlarıma bir mesaj var. Hükümetimizin eylemleri, hatalı suçlamaları nedeniyle hayatları tehlikede” ifadelerini kullandı.

ABD, 29 Ağustos'ta bir araca düzenlenen ve 7'si çocuk 10 sivil hayatını kaybettiği SİHA saldırısıyla ilgili önce "DEAŞ'la bağlantılı ve saldırı hazırlığındaki bir grubu hedef aldı" savunması yapmış, ancak daha sonra ölenlerin bir yardım kuruluşu çalışanıyla ailesi olduğunu kabul etmişti. Pentagon'un yürüttüğü soruşturmada, SİHA saldırısının savaş yasalarını ihlal etmediği sonucu çıkmıştı.

 

 

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