7’li masa emeklilerin maaşını dahi ödeyemez

MUHAMMET KUTLU ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, “2002 yılı öncesinde ‘Avrupa ve ABD ekonomisi öksürdüğünde Türkiye ekonomisi zatürre olurdu’ Bugün ise batı ekonomileri zatürre olduğunda Türkiye ekonomisi sadece hapşırmaktadır” dedi. Türkiye ekonomisinin, tarımsal üretim, sanayi üretimi ve hizmet üretiminde tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığını vurgulayan Canikli, “Türkiye ekonomisi bugün 30 milyar dolarlık tarımsal ihracat yapmaktadır. 2002 yılındaki tarımsal ihracat tutarı sadece 2.8 milyar dolardı. 1982-2002 arasındaki 20 yılda oluşturulan ilave iş imkanı 3.4 milyon, 2002-2022 arasındaki 20 yılda oluşturulan ilave iş imkanı 12.1 milyondur. Tam 3.5 kat daha fazladır” bilgisini verdi. Nurettin Canikli şunları söyledi:

“Gerçekten batı ekonomilerinde meydana gelen küçük bir dalgalanma, Türkiye ekonomisinde yıkıcı türbülanslara yol açardı. 2002 öncesi dönemde Türkiye’de, ortalama 2 yılda bir ağır ekonomik sarsıntılar yaşanması bu iddiayı doğrulamaktaydı. Bugün ise karşımızda çok farklı bir fotoğraf durmaktadır. 2008 krizinde Amerikan finans sistemi çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 2008 krizi Avrupa ekonomisini de derinden etkilemiş ve Avrupa finans sistemindeki kırılganlık halen devam etmektedir. Türkiye ise 2008 finansal krizi çok küçük sıyrıklarla atlatmıştır. Bankacılık sistemimizde en küçük bir olumsuzluk yaşanmamış, bankalar batmamış, Hazine’den herhangi bir bankaya kamu kaynağı aktarılmamış ve bankaların mali yapılarında bir bozulma meydana gelmemiştir. 2019-2021 pandemi krizi ve 2022 enerji krizlerinde de benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bugün artık bu özdeyiş ‘Batı ekonomileri zatürre olduğunda Türkiye ekonomisi hapşırmaktadır’ şekline dönüşmüştür.”

Canikli, “Bugün hiçbir uluslararası finans kuruluşuyla kredi-borç ilişkisine girmediği için Hükümet, Türkiye’nin çıkarlarını esas alan bağımsız para ve maliye politikası uygulamaktadır. Bütçe kaynaklarının yetişmediği aşamada Hazine, iç piyasadan ve son derece ucuz maliyetle (negatif reel faizle) kaynak sağlayabilmekte, ödemeleri zorlanmadan yapabilmektedir. 7’li masanın ekonomik programına göre, Hazine iç piyasadan kaynak sağlayamayacağı için yabancı kaynaklara mahkum durumdadır. 7’li masa bu kadar büyük bir kaynağı yurtdışından sağlayamayacağı için de bütçe harcamalarında kesintiye gider, emekli maaşları, sosyal harcamalar ve depremzedeler için yapılması gereken ödemeleri de yapamaz” ifadelerini kullandı.

Üretim-istihdamda müthiş artış

“Bu aşamaya elbette tesadüfen gelinmemiştir. Bu konuda 2 husus belirleyici olmuştur. Birisi üretim ve istihdam. Diğeri ise daha bağımsız bir ekonomidir” diyen Canikli şu detayları paylaştı: “31.5 milyon çalışanı ve 146’lık sanayi kapasite kullanım oranı ile Türkiye ekonomisi hem üretmekte ve hem de kamu harcamalarının finansmanı için kaynak oluşturmaktadır. Bugün Türkiye ekonomisi, tarımsal üretim, sanayi üretimi ve hizmet üretiminde tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Binlerce yeni fabrika Türkiye’nin 81 ilinde daha fazla mal ve hizmet üretmeye devam etmektedir. Geçen yıl Türkiye ekonomisi 50 milyar dolar değerinde tarımsal ürün üretebilme başarısını göstermiştir. Geçen yıl Türkiye toplam olarak 905.5 milyar dolar değerinde mal ve hizmet üretimi gerçekleştirmiştir. Son 20 yılda oluşturulan ilave istihdam kapasitesi, 2002 öncesi 20 yılda oluşturulandan tam 3.5 kat daha fazladır. Türkiye’nin son 21 yılda ortaya koyduğu büyüme ve istihdam performansı muhteşem bir tabloyu yansıtmaktadır”

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