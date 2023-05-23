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Siyaset 7'li koalisyonda yeni kavga! DEVA Partisi'nden İmamoğlu'na açık uyarı
Siyaset

7'li koalisyonda yeni kavga! DEVA Partisi'nden İmamoğlu'na açık uyarı

Yeniakit Publisher
2023-05-23 19:59:00 - 2023-05-23 20:06:20

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hakkında söylediği sözlere cevap veren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Ben büyükşehir belediye başkanının basın müşaviri değilim" diyerek İmamoğlu'nu diline hakim olması konusunda açık açık uyardı.

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Hiçbir ankette ilk turda Kemal Bey ilk turda ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Sanki ilk turda bu iş bitecekmiş gibi bir algı satın alındı" itirafında bulunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'in sözleri CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Sözcü TV'ye konuk olan İmamoğlu İdris Şahin'e isyan ederek şu ifadeleri kullandı:

''O arkadaş öyle yanlış bir laf etti ki ne söylediği doğru ne de zamanı doğru. Herhalde o anda oturmuş eski anketleri mi ne karıştırıyordu, anlamış değilim. Yaptığı ne ittifak ruhuna ne de takımdaşlığa uyar. Bunları ölçsün, biçsin öyle konuşsun."

Nevşin Mengü'nün Youtube'da yayınlanan programına konuk olan İdris Şahin, İmamoğlu'nun sözlerine cevap verdi.
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Şahin, 14 Mayıs akşamı saat 8 itibarıyla seçim sonuçlarının aşağı yukarı belli olduğunu dile getirdi.

Kendisini eleştiren İmamoğlu'na da cevap veren Şahin, şunları kaydetti:

"Ben bu tür konularda konuşmayı 28'inden sonraya bıraktım ama şunu özellikle ifade etmemde fayda var. Ben hayatta yanlış konuşmam. Hata yapılabilir belirli hususlarda ama yanlış asla söz konusu olmaz. Benim sayın belediye başkanımızdan ricam konuşmamın 4 dakikalık kesiti var. Başından sonuna okuyup dinlesin ve o kesitten sonra bu kararını versin."

İmamoğlu'nun sözlerinin tahrik edici olduğunu söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"Ben şu an itibariyle onun o söylediği cümlelere bu seçim ortamında cevap vermeyi çok doğru bulmam. Çünkü ittifak hukukunun ne olduğunu bilirim. Ne söylenmesi gerektiğini de bilirim ben DEVA Partisi'nin sözcüsüyüm. Ben büyükşehir belediye başkanının basın müşaviri değilim."

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