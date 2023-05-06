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Siyaset 7'li koalisyon kuduracak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi: 3 bin araçla karşıladılar
Siyaset

7'li koalisyon kuduracak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi: 3 bin araçla karşıladılar

Yeniakit Publisher
2023-05-06 19:09:00 - 2023-05-06 19:43:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mersin'deki mitingine katılmak için Erdemlili Yörükler, 3 bin araçla 5 kilometrelik konvoy oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mersin'deki mitingine katılmak için Erdemlili Yörükler, 3 bin araçla 5 kilometrelik konvoy oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mersin mitingine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu buluşma öncesinde Erdemlili Yörükler de yoğun katılım gösterdi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da araçların süslenmesine bizzat katılırken 3 binden fazla araçla yaklaşık 5 kilometrelik konvoy oluştu. Parti bayrakları ile donatılan araçlarda binlerce kişi peş peşe seyir halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya gitti.

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Yörüklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Mersin’e gittiğinin belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bugün Mersin için özel bir gün. Büyük bir güne Mersin hazırlanıyor. Erdemli’de Yörüklerimiz akın akın Mersin’e gidiyor. Erdemlimizden sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin öncülüğünde 3 bin araç Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere Mersin’e hareket ediyor. Hava yağmurlu olmasına rağmen binlerce insan, binlerce araçla akın akın Mersin’de Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamanın hazzını, gururunu, onurunu birlikte yaşayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanımızı karşılamak için Toroslardan geldiğini ifade eden Halil Okur adlı vatandaş, “Toroslardan indik Sayın Cumhurbaşkanımız Mersin’e gelmiş. Misafirimizi karşılayacağız, devletimizi karşılayacağız, Cumhurbaşkanımızın yanındayız” diye konuştu.

Aday ve kararlarının net olduğunu ifade eden Hasan Karayip isimli vatandaş ise, “Biz Yörükler için adayımız net, kararımız net” şeklinde konuştu.
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Cumhurbaşkanı'nın Mersin’e geldiği için mutlu olduğunu aktaranlardan Ayşe Tekin, “Hoş geldi, sağ olsun, vatanımıza hayırlı hayırlı iş, hayırlı aş versin” derken, Mahmut Sapmaz ise, “Yörükler olarak Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

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