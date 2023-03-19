7'den 70'e herkes yararlanacak! 4 bin 338 TL'lik ödemeler için düğmeye basıldı! Hemen kontrol edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan destek ödemeleri 2023 yılında da devam ediyor. Yeni yıl ile birlikte yeni rakamlar da gündeme gelirken Bakan Derya Yanık son ödeme detaylarını açıkladı. İhtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler ödemelerin ne zaman ve ne kadar yapılacağı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemeleri…

Destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen destek ödemeleri her ayın 15'inde başlayıp 31'ine kadar devam etmektedir. Mart ayı itibariyle devam eden ödemeler kapsamında evde bakım paraları için hazırlıklar hız kazandı. Evde bakım maaşı ödemelerinden yararlanan vatandaşların bugünden itibaren hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor.

2023 yılı evde bakım parası ne kadar?

2023 yılı Ocak ayı itibarıyla vatandaşlara yapılan destek ödemeleri de artış gösterdi. Yapılan artışlarla birlikte evde bakım maaşı 4336 TL'ye yükseldi. Ödemelerin yatıp yatmadığını e-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey e-devlet şifresi ve T.C kimlik numaranızla birlikte e-devlet sistemine girmek olacak.

Evde bakım maaşı ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanmaktadır. İhtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerle birlikte engelli raporu olan ve bunu kuruma bildiren vatandaşlar da başvuru yapmaları durumunda evde bakım yardımından yararlanabilmektedir.

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