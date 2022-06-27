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Yerel 781 mahalle yabancılara ikamete kapatıldı
Yerel

781 mahalle yabancılara ikamete kapatıldı

Türkiye'nin bazı illerindeki toplam 781 mahallenin, yeni yabancı kaydı işlemlerine kapatılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 14:21:00 -
781 mahalle yabancılara ikamete kapatıldı

Türkiye genelinde toplam 781 mahalle yabancıların kayıt işlemlerine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 781 mahallenin yabancılara kapatıldığı ifade edildi.

Şanlıurfa’da 124, Gaziantep’te 117, Hatay’da 76, Kilis’te 75, Adana’da 50, Mersin’de 39, İstanbul’da 35, Mardin’de 35 mahalle yeni yabancı kaydına kapatıldı.

Söz konusu iller ve kapatılan mahalle sayıları şu şekilde:

Adıyaman (12), Afyonkarahisar (13), Ağrı (1), Aksaray (9), Ankara (13), Antalya (3), Bartın (1), Batman (2), Bayburt (1), Bilecik (2), Bingöl (1), Bolu (7), Burdur (4), Bursa (10), Çanakkale (6), Çankırı (5), Çorum (5), Denizli (1), Diyarbakır (2), Elazığ (5), Eskişehir (1), Iğdır (1), Isparta (4), İzmir (13), Kahramanmaraş (20), Karabük (6), Kastamonu (4), Kayser (7), Kırklareli (1), Kırşehir (2), Konya (9), Kütahya (2), Malatya (7), Manisa (1), Muğla (1), Muş (1), Nevşehir (13), Niğde (5), Osmaniye (7), Samsun (3), Sinop (1), Sivas (3), Trabzon (1), Uşak (3), Yalova (3), Yozgat (1).

Kapatma uygulaması kapsamında geçici koruma ile uluslararası koruma kayıtları, ikamet izinleri ve yabancıların ikamet ili değişikliği işlemleri halinde bu mahallelere kayıt yapılamayacak.

Yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi durumlarında ise kayıt gerçekleştirilebilecek.

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