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Yerel 780 bin lira vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı
Yerel

780 bin lira vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı

Şanlıurfa'da sahte belgeyle 780 bin lira vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:51:00 -
780 bin lira vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da çok sayıda kişi internet üzerinden mal satmaya çalışırken dolandırıldıklarını öne sürerek jandarmaya şikayetçi oldu. Mağdurlar ifadelerinde, şüphelilerin kendilerini iş adamı olarak tanıttıklarını, alışverişlerinde kendilerine ödeme yaptıklarına dair sahte EFT belgesi gönderdiklerini belirtti. WhatsApp'tan gelen EFT belgesine inanarak malları teslim ettiklerini anlatan mağdurlar, daha sonra banka hesaplarını kontrol ettiklerinde dolandırıldıklarını anladıklarını aktardı. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dolandırıcıların M.A., A.Z., E.A., A.K. ile M.A. olduğunu tespit etti. 75 kişiyi aynı yöntemle 780 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, genellikle tarım iş aletleri, traktör, römork ve inşaat malzemesi satan firmalar ile canlı hayvan satışının yapıldığı pazarda toplu mal aldıklarını ve bu sırada ödeme yaptığını gösteren sahte EFT'yi WhatsApp üzerinden gönderdikleri tespit edildi. Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler, sağlık kontrolü için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Şüpheliler, gazetecilerin çekim yaptığını görünce bir süre jandarma aracından inmek istemedi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, “Nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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