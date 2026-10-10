77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da sona erdi, bayrak Polonya'ya devredildi

77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Antalya'da beş gün süren programın ardından Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen gala ile sona erdi. Kapanış seremonisinde Türkiye bayrağı, kongreye 2027 yılında ev sahipliği yapacak Polonya'ya devredildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kongrenin son günündeki gala programına katıldı. Kacır, burada yaptığı konuşmada, "Geride bıraktığımız beş gün boyunca, küresel uzay ekosisteminin hemen hemen tüm bileşenlerini Antalya'da buluşturan son derece kapsamlı bir programa tanıklık ettik" dedi.

Kongrede uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, astronotlar, teknoloji şirketleri, girişimciler, yatırımcılar ve öğrencilerin buluştuğunu belirten Kacır, bilimsel keşiflerden uydu ve fırlatma teknolojilerine, insanlı uzay uçuşlarından Dünya gözlemine kadar birçok konunun ele alındığını ifade etti.

Kongrenin son gününde düzenlenen Halk Günü programına yaklaşık 12 bin kişi katıldı.

Kongrenin teması: Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var

Ev sahipliği sorumluluğunu üstlendiklerinde hedeflerinin son derece açık olduğunu söyleyen Kacır, "Bilim insanlarının yeni araştırma ortaklıkları kurmasını istedik. Teknoloji şirketlerimizin yeni müşterilerle buluşmasını ve yeni tedarik zincirlerine dâhil olmasını istedik" diye konuştu. Girişimlerin yatırımcılarla doğrudan temas kurmasını, uzay ajanslarının yeni ortak görev imkânlarını değerlendirmesini, gençlerin ise dünyanın önde gelen bilim insanları, mühendisleri ve astronotlarıyla aynı ortamı paylaşarak geleceğe yönelik hedeflerini daha da ileri taşımasını arzuladıklarını da söyledi.

Kongrenin temasını "Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var" olarak belirlerken yalnızca yeni ufukların keşfedilmesini öngörmediklerini kaydeden Kacır, dünyanın daha fazla uzaya ihtiyaç duyduğu kadar daha fazla uluslararası iş birliğine, daha kapsamlı bilgi paylaşımına ve daha güçlü ortaklıklara da ihtiyaç duyduğuna inandıklarını söyledi.

Millî Uzay Programı'nda yerli ve millî teknoloji vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uzay bilimleri ve teknolojilerinde öncü ülkelerden biri olma yolunda iddialı bir vizyon ortaya koyduğunu vurgulayan Kacır, Millî Uzay Programı doğrultusunda bilimsel kabiliyetlere yatırım yaptıklarını, yerli ve millî teknolojiler geliştirdiklerini ve uluslararası ortaklıkları genişlettiklerini belirtti. Kacır, uzay alanında kaydedilen ilerlemeyi yalnızca ulusal bir başarı olarak değil, aynı zamanda insanlığın bilgiye, keşfe ve refaha yönelik ortak arayışına katkıda bulunma fırsatı olarak gördüklerini ifade etti.

Kacır, kongre süresince binlerce gencin önde gelen bilim insanları, mühendisler ve astronotlarla tanışma, yeni teknolojileri keşfetme ve uzay alanında kendilerini bekleyen geleceğin imkânlarını değerlendirme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Kongrenin Türkiye'ye kazandırılmasındaki katkıları için Uluslararası Uzay Federasyonu'na, Türkiye Uzay Ajansı'na ve SAHA İstanbul'a teşekkür eden Kacır, kongre sırasında kurulan temasların ve ortaklıkların önümüzdeki dönemde bu yaklaşımın yeni ve somut örneklerine zemin hazırlayacağına yürekten inandığını söyledi. Kacır, kongrenin kalıcı dostluklara, bilimsel ortaklıklara, yeni teknoloji projelerine ve önümüzdeki yıllarda birlikte gerçekleştirilecek ortak uzay görevlerine vesile olmasını diledi.