750 ton akaryakıt taşıyan gemi battı!

Mısır'dan Malta'ya 750 ton akaryakıt taşıyan gemi Cuma akşamı kötü havada zor anlar yaşadı.

Söz konusu gemi Tunus'un Gabes şehri açıklarında bir imdat çağrısı göndererek Tunus makamlarından ülkenin kara sularına girme izni istedi. Geminin Gabes Körfezi kıyılarından yaklaşık yedi kilometre uzakta demirlenmesine izin verildi.

Olayın nedeninin kötü hava koşulları olduğunu belirten Çevre Bakanlığı, suyun gemiye sızarak iki metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Bakanlık aynı zamanda Savunma, İçişleri, Ulaştırma ve Gümrük İdaresi Bakanlıklarının "bölgede bir çevre felaketinin oluşmasını önlemek ve yansımalarını sınırlamak" için çalıştıklarını duyurdu.

Çevre Bakanlığının açıklamasına göre durum şu anda kontrol altında.

Gabes Liman Güvenlik Şubesi tarafından yapılan açıklamada, geminin kaptanının Gürcü olduğu, mürettebatın da 4 Türk ile 2 Azerbaycanlı'dan oluştuğu duyuruldu.