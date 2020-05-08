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Aktüel

750 kök kaçak kenevir bitkisi ele geçirildi

Malatya’da 750 kök kaçak kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:10:42 -
750 kök kaçak kenevir bitkisi ele geçirildi

Malatya’da 750 kök kaçak kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçadağ İlçesine bağlı bir mahallede yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 750 kök kenevir bitkisi ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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