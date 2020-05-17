  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görüşmeler başladı! Trabzonspor'da Nazım Sangare sesleri

Gram altın ne kadar yükseldi? Bugün altın kaç para?

Fenerbahçe'de yol ayrımı! Golcü oyuncunun bonservis bedeli 5 milyon Euro

Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Güvenlik görevlisi alımı | Güvenlik görevlisi personel ilanı
için kalan
Aktüel

75 yaşındaki dede hamal arabasıyla sokağa çıktı

Van’da korona virüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar saat 12.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:00:58 -
75 yaşındaki dede hamal arabasıyla sokağa çıktı

Van’da korona virüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar saat 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkarak park ve caddelere akın ederken, 75 yaşındaki Muhyettin Duman isimli vatandaş ise sokağa çok özlediği hamal arabasıyla çıktı.


Korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün saat 12.00- 18.00 saatleri arasında ikinci kez sokağa çıktı. Alınan tedbirler kapsamında eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkan vatandaşlar, adeta bayram yaşadıklarını ifade ettiler. İkinci kez dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, “Bizim için bugün bayramdır. Bugün çok neşeliyiz. Evde zaman geçmiyordu. Gezeceğiz, hava alacağız. Dileğimiz bu durumun bir an evvel kalkmasıdır” dediler.


23 yıldır çalıştırdığı üç tekerlekli arabasıyla sokağa çıkan 75 yaşındaki Muhyettin Duman ise “İki aydır biz evdeydik. Bugün ikinci kez dışarı çıkıyoruz. Evime üç-beş kuruş götürebilmek için 23 yıldır bu işi yapıyorum. Günlerdir evdeydim. Bugün izin günü olduğu için ben de üç tekerlekli arabamla bunun keyfini çıkaracağım. Onu çok özlemiştim” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı