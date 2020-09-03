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Spor 75. Uluslararası Cezmi Or Kupası, Türkiye Şampiyonası finalinde verilecek
Spor

75. Uluslararası Cezmi Or Kupası, Türkiye Şampiyonası finalinde verilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:19:49 -
75. Uluslararası Cezmi Or Kupası, Türkiye Şampiyonası finalinde verilecek

ANKARA (AA) - Atletizmde 75. Uluslararası Cezmi Or Kupası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl Türkiye Şampiyonası 100 metre finalinde verilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, henüz 24 yaşında yaşama veda eden rekortmen atlet Cezmi Or anısına düzenlenen organizasyon, Turkcell Türkiye Atletizm Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilecek.

İstanbul Ekrem Koçak Pisti'nde 4-5 Eylül tarihlerinde yapılacak yarışların 100 metre finali, bu yıl 75. Cezmi Or Kupası olarak değerlendirilecek. Bu kapsamda Türkiye Şampiyonası'nın erkekler 100 metre final yarışının galibi, aynı zamanda Cezmi Or Kupası'nın da sahibi olacak.


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