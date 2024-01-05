75 milyar dolarlık hedefe odaklandılar! Yunanistan ile "çekişmeye" hazırız

Coğrafya açısından oldukça güçlü kültürel mirası arkasına alan Türkiye nitelikli turisti yakalamakta zorlandı. İsrail işgali ve depremler maalesef bir ay boyunca turizmde durağanlığa neden oldu. Sanitas SPA & Wellness kurucu ortağı, turizm acentesi Medulux Health&Travel’ınsahibi ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta, “2024 yılı için 2023 yılı başı koymuş olduğumuz ilk hedefleri 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir uzak hedef olmayacaktır. Hatta siyasi krizler olmaz ve enflasyon muhasebesi uygulaması ekonomide alınacak tedbirler ve önlemler ile Avrupa ile aramızda fiyat rekabet üstünlüğü elde edersek hedefimizi 80 milyon turist ve 75 milyar dolar gelir elde edebiliriz” dedi.

Çekişmeli bir sezon

Yüksek enflasyon ile artan maliyetler turizm sektörünü de doğrudan etkiliyor. Balta, “Turizmde girdi maliyetlerinde yaşanan yüzde 300 üzeri artış nedeni ile fiyatlar anlamında Yunanistan ile çekişmeli bir sezona hazırlanıyor. İç turizmde Bodrum’un bu durumdan etkileneceğini düşünüyorum ve fiyat performansında bir düzeltme yapacağını düşünüyorum” diye konuştu. Misafirperverliğimiz ve yiyecek içecek alanındaki çeşitliliğimizi Dünyadaki büyük fuarlara ev sahipliği yaparak veya ünlü Hollywood yıldızlarını da ağırlayarak USA pazarını da daha güçlü yeniden hedefleyebiliriz diyen Şebnem Balta, “Siyasi krizlerden turizmi koruyabilirsek USA vatandaşlarına da vize muafiyeti verildiği için Roma yerine İstanbul tercih noktası olabilir. Antalya Kapadokya ‘da Amerikalıların radarına girebilir. Doğru verilere ulaşırsak her konuda daha doğru güncelleme yapılarak daha reel sonuçlara hedeflere planlama yapabiliriz. ” dedi.

Rakibimiz İspanya

Balta, “ Bize en yakın rakip kişi başı harcamada İspanya ve bu sene hedeflememiz gereken kişi başı harcama 1450 dolar üzeri olmalıdır.2023 olumsuzluklara rağmen Türkiye açısından hedeflerini yakaladı çünkü hedef revizesi yapılmıştı. 75 milyar turist ve 65 milyar dolar olan hedefimizi 60 milyon turist 58 milyar dolar gelir hedefimize ulaştık” dedi.