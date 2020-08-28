75 il için son dakika açıklaması

Meteoroloij Genel Müdürlüğü 75 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Meteorolojinin MeteoUyarı sistemine göre Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışındaki iller için yarın geçerli olan ikazda hava sıcaklıkların artacağı bildirildi.

Meteorolojiden alınan verilere göre hafta sonu Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselerek Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

75 il için uyarı yayınlandı

Meteoroloij, bugün için yaptığı ikazlardan sonra yarın için de 75 ile sarı uyarı yayınladı.

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin dışındaki iller için geçerli olan uyarıda hava sıcaklıkların artacağı duyuruldu.

İşte Meterolojinin uyardığı iller:

Adana, Adıyaman, Ardahan, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Bartın, Bayburt, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Iğdır, Mersin, Osmaniye, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Yalova, Zonguldak, Yalova.

Sıcaklıklar yükselecek

Hafta sonu Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselerek Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Son dakika uyarısı verildi

Hafta sonu ve gelecek hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arası başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının önem teşkil ettiği bildirildi.

Sarı uyarı ne demek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı uyarı için yaptığı açıklamada, hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu, tahmin edilen meteorolojik olayın olağandışı olmamakla beraber meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiğini bildirmişti.