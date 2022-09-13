75 bin öğrenciye ücretsiz çanta ve kırtasiye malzemesi

Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çamlık İlkokulundaki törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı ve başarılı olmasını temenni etti. İlkokul öğrencilerine katkı ve eğitimlerine destek sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade eden Şahin, “Eğitim şehri olma hedefimiz var. Dolayısıyla bu hedefte birinci sınıf çok önemlidir. Bu ilk aşamadaki eğitimi sağlam tutmamız ve çocuklarımızı geleceği iyi hazırlamamız gerekiyor” dedi. Şahin, bu kapsamda aldıkları karar doğrultusunda kentteki 75 bin ilkokul öğrencisine çanta ve kırtasiye hediye ettiklerini dile getirdi.