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İSLAM 74 yıl önce bugün Ezan-ı Muhammedî aslına rücu etmişti
İSLAM

74 yıl önce bugün Ezan-ı Muhammedî aslına rücu etmişti

Yeniakit Publisher
2024-06-16 09:11:00 -
74 yıl önce bugün Ezan-ı Muhammedî aslına rücu etmişti

Bugün, Ezan-ı Muhammediye’nin 18 yıllık bir garabetten sonra tekrar aslına rücû ettirilişinin 74. sene-i devriyesi.

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tek partili döneminde, millet nezdinde hiçbir karşılığı olmamasına rağmen 18 sene boyunca dayatılan Türkçe Ezan, ilk olarak 30 Ocak 1932’de Fatih Camii’nde seslendirilmişti. CHP’nin milli şefi olarak bilinen İsmet İnönü döneminde, bir kanunla yasal zemin kazandırılan Arapça ezan yasağı, Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile bundan tam 72 yıl önce, 16 Haziran 1950’de kaldırıldı. Toplum nezdinde hiçbir karşılığı olmayan bu uygulamaya Anadolu’nun birçok şehrinde tepki gösterilerek ezan asli haliyle okunmaya devam edildi. Arapça okumakta ısrar edenler hakkında soruşturma açılırken, zulme karşı çıkanların kimi para cezasına çarptırıldı, kimi de ağır ceza mahkemesinde yargılandı. Arapça ezan okuma yasağını kaldırarak ilahi sedanın yeniden aslına uygun okunmasını sağlayan milletin adamı Adnan Menderes, bu hizmetin bedelini darbeciler tarafından idam edilerek ödetildi.

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