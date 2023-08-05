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Yerel 74 yaşındaki kadını sopayla dövdüler!
Yerel

74 yaşındaki kadını sopayla dövdüler!

Yeniakit Publisher
2023-08-05 18:48:00 -
74 yaşındaki kadını sopayla dövdüler!

Batman'da 74 yaşındaki kadının torunları yaşındaki gençler tarafından sopayla dövülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Batman'da 74 yaşındaki kadının evinin bahçesinde bir grup genç tarafından darbedilmesi tepkiye neden oldu. Olayın ardından çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

74 yaşındaki kadın, torunları yaşındaki gençler tarafından sopalarla dövüldü! Kameralar anbean kaydetti

İddiaya göre, Vesile Çiftçi, Seyitler Mahallesi'ndeki evinin bahçesine taş atan bir grup gence tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine toplanarak Çiftçi'nin evine taş ve sopalarla gelen bir grup yaşlı kadını darbetti. Çiftçi, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Çiftçi'nin yakınları ve gençler arasında da taşlı, sopalı kavga çıktı. Bu kavgada da 3 kişi yaralandı.

74 yaşındaki kadın, torunları yaşındaki gençler tarafından sopalarla dövüldü! Kameralar anbean kaydetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Hastanede bir süre müşahede altında kalan Çiftçi taburcu edildi.
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74 yaşındaki kadın, torunları yaşındaki gençler tarafından sopalarla dövüldü! Kameralar anbean kaydetti

Öte yandan Vesile Çiftçi'nin darbedildiği anlar evinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çiftçi'nin oğlu Şakir Çiftçi, gazetecilere, annesine yaklaşık 10 kişinin saldırdığını belirterek, annesinin vücudunda darp ve ısırık izleri olduğunu söyledi. Olaydan sonra annesini hastaneye götürdüğünü belirten Çiftçi, annesinin saldırının ardından tek başına ayakta durmakta zorlandığını ifade etti. Polisin mahalledeki güvenlik önlemleri sürüyor.

74 yaşındaki kadın, torunları yaşındaki gençler tarafından sopalarla dövüldü! Kameralar anbean kaydetti

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