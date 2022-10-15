73'lük Şerif Amca'ya bak sen!

55 yıldır faal futbol oynayan 73 yaşındaki amatör futbolcu Şerif Kunt, “Hedefim ülkemize dünyanın en yaşlı futbolcu unvanını taşımak. Futbol oynayan en yaşlı oyuncu unvanı için çalışıyorum." dedi.

55 yıldır aralıksız olarak amatör kulüplerde futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, dünyada futbol oynayan en yaşlı oyuncu rekorunu kırmak için her gün antrenman yapıyor.

1967 yılında futbola başlayan ve 2022-2023 sezonunda 1. Amatör Küme ekiplerinden Nevşehir Anadolugücü’ne transfer olan Kunt, hedefinin 74 yaşında dünyanın en yaşlı futbolcusu unvanını elinde bulundurarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Mısırlı eski futbolcu Ezzeldin Bahader’i geçmek olduğunu söyledi.

1967 yılında Trabzon’daki Araklıspor’da futbola başladığını ifade eden Kunt, “Sonrasında Necmati GSK, Uçarsuspor, Zaferspor, Osmaniye Karaçayspor, Mardin Kızıltepespor, Erzurum Harb-İş Spor, Yozgat Gençlerbirliği gibi kulüplerde oynadım. Bu sene de Nevşehir Anadolugücü’ne transfer oldu. Futbol yaşantım çok titiz bir çalışmayla başladı. Çocukluğumuzda amatör lig vardı, genç takımlar yoktu. O nedenle futbola geç başladım. Profesyonel ligler kurulduktan sonra futbola başladım. Hiç profesyonel olmadım, hep amatör oldum, amatör yaşadım. Ben futbola savunmada başladım, daha sonra orta saha ve forvete dönük oynadım." dedi.

"Torunum ile oynamak benim en büyük arzularımdan biri"

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı özel açıklamada Kunt, Gençlerle beraber oynamak ayrı bir gurur. Ben oğullarım Bilal Kunt ve Fazlı Kunt ile beraber 10’ar yıl arayla aynı takımda forma giydim. Baba-oğul aynı takımda oynadık. Ben Zaferspor’da 33 yıl başkanlık, antrenörlük ve futbolculuk yaparken, eşim Hafize Kunt da genel kaptanlık yaptı. Bu öyle tahmin ediyorum ki dünyada bir rekordur. Sahaya çıkıp, lisanları verir, esame listesini imzalar ve futbolcularla gerekli iletişimi sağlardı. Bu da gurur verici bir olay. Torunum ile de oynamak benim en büyük arzularımdan biri. Kendisi Kastamonu’da, inşallah bir gün onunla sahada buluşuruz” ifadelerini kullandı.

Amatör futbolculuktan herhangi bir gelir elde etmediğini ve sadece futbola duyduğu tutku neticesinde sahada yer aldığını kaydeden Kunt, "Özel bir bankada görev yaptım. Görevim esnasında evrak dağıtımı yapardım. Bunları yaparken sabahtan akşama kadar yürür, aynı zamanda da idman yapardım. İdmanlarımı sabah erken kalkıp yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Zaferspor’da başkanlık yaparken oyuncularımla ve oğullarımla beraber idman yapıyordum.

Genç sporcu kardeşlerim kendine bakmalı, spor yapmalı, alkol ve sigaradan uzak durmalı. Kafalarında spor olmalı. Bu sayede uzun süre hayata tutunurlar. Ben hastaneye ender giden bir insanım. Sağlığımı spora borçluyum” diye konuştu.

"Futbol oynayan en yaşlı oyuncu unvanı için çalışıyorum"

55 yıldır aralık vermeden futbol oynadığını belirten Kunt, “Hedefim ülkemize dünyanın en yaşlı futbolcu unvanını taşımak. Futbol oynayan en yaşlı oyuncu unvanı için çalışıyorum. Bunun yanında en uzun yıl sahada kalan oyuncu olma hedefim var” dedi.

Kunt, Türk futbolunda özellikle amatör futbolcular için saha sayısının yeterli olmadığını ve saha sayısının artırılması ile daha çok futbolcunun Türk futboluna kazandırılacağını söyledi.