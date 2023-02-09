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Yaşam 73 saat sonra enkazdan çıktı |5 yaşındaki kızın ilk isteği!
Yaşam

73 saat sonra enkazdan çıktı |5 yaşındaki kızın ilk isteği!

Göçük altından 73 saat sonra kurtarılan Mir Berzan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 10:00:00 -
73 saat sonra enkazdan çıktı |5 yaşındaki kızın ilk isteği!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 73 saat sonra sağ olarak çıkartılan 5 yaşındaki Mir Berzan Bağış'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 55 yaşındaki Ali, 40 yaşındaki eşi Zelal ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı. Depremden 73 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkartılan aile, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. 73 saat enkaz altında kalan Mir Berzan'ın ilk isteği ise su oldu.

 

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