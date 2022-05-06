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Gündem 726 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

726 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada 726 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 18:58:00 -

İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada 726 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık denetimlerde 128'i Suriye, 327'si Afganistan, 104'ü Pakistan ve 167'si diğer ülkelerden olmak üzere 726 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Ayrıca 1-5 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda 983'ü Afganistanlı, 321'i Suriyeli, 401'i Pakistanlı ve 412'si diğer ülkelerden olmak üzere toplam 2 bin 117 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler devam ediyor.

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