72 yaşındaki Ayşe ninenin örnek azmi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği ile Kozanlı kadınlar Kozan Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan okuma-yazma kursları ile hayatlarını değiştirdi. Okuma-yazma kurslarını tamamlayan öğrenciler, başarı sertifikalarını Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut’tan alırken kurs büyük ilgi gördü.

Evli, 4 çocuk annesi, 6 torun sahibi 72 yaşındaki Ayşe Akıllıoğlu da diplomasını gururla aldı.

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Akıllı, duygularını şöyle dile getirdi:

Arkadaşlarla bir araya geldiğimizde okuyup not alamıyordum. Devlet dairelerinde imza atamıyordum. Bu nedenle kursa katılmaya karar verdim. Heyecan ve azimle yaptım. Herkes imza atıyor ben atamıyordum imza atacağım diyerek bu kursa başladım.

Torunlarım çok sevindi çocuklarım destek verdi. Ben köyde yetiştim, okul görmedik zamanında. Herkes okusun, öğrensin çok güzel bir duygu. Ben çok mutluyum.