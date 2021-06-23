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Gündem 72 saat kaldı! Kanal İstanbul’da heyecan dorukta
Gündem

72 saat kaldı! Kanal İstanbul’da heyecan dorukta

Cumartesi günü yapılacak Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala tören alanı kurulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:54:00 -

Kanal İstanbul projesi için Cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı açılış için Kanal İstanbul şantiyesinde tören alanı oluşturuldu.

Kanal İstanbul projesinin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü için şantiye alanı geçtiğimiz haftalarda kuruldu. Şantiye alanında 26 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Tören öncesi alanda hazırlıklar da hızla sürüyor. Temel atma törenine günler kala şantiyede tören alanı da kuruldu.

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