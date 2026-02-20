72 hastaya baktı, randevusuz hasta almak istemeyince saldırıya uğradı!
İzmir’de Selçuk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, bir günde 72 hastayı muayene etti ancak randevusu olmayan bir hastaya ertesi güne randevu yazmak istedi ve fiziksel saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alındı.
Selçuk Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay dün öğleden sonra meydana geldi. Gün içerisinde 72 hastayı muayene eden uzman doktorun, randevusuz muayene talebinde bulunan bir kişiyi ertesi gün için planlamasına rağmen saldırıya maruz kaldığı bildirildi. Saldırganın gözaltına alındığı ve hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaymakamlık açıklamasında, her şartta sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Dr. Uğur Kahraman’a ve tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Öte yandan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yaşanan olaya tepki gösterdi.
