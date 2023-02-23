7,2 büyüklüğünde deprem, 5.0 deprem büyük mü? 5,0 depremde orada yıkım olur mu? Deprem için korkutan rapor var mı?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 20 Şubat 2023(dün) akşam saatlerinde Hatay'da 6.4 ve 5.8'lik iki deprem daha meydana geldi. Kullanıcılar, Adana'da ne zaman deprem olacak ve kaç şiddetinde gerçekleşecek merak ediyorlar. Adana'da da depremin bekleniyor olması nedeniyle vatandaşlar bir hayli tedirgin. Peki Adana depremi kaç şiddetinde bekleniyor, ne zaman? 7,2 büyüklüğünde deprem evet büyük! Peki, 5.0 deprem büyük mü? 5.0 depremde yıkım olur mu? Sorularına cevap aranıyor. Hatay'da meydana gelen depremin ardın büyüklüğü merak konusu oldu. Peki 5.0 deprem büyük mü? En son Adana depremi ne zaman oldu? İşte ayrıntılar...

Adana'da deprem beklentisi vatandaşları oldukça tedirgin ediyor. Birçok kişi Adana deprem geçmişini araştırmaya başladı. Uzmanlara göre Hatay ve Adana'da büyük depremler bekleniyordu. Dün akşam itibariyle depremin Hatay ayağının gerçekleştiğini belirten uzmanlar, sırada Adana'nın olduğunu söylüyorlar. Peki Adana depremi kaç şiddetinde bekleniyor, ne zaman? En son Adana depremi ne zaman oldu? Detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz.

ADANA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE BEKLENİYOR, NE ZAMAN?

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Görür, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak;

"Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilmci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var, sevgiyle" dedi.

Adana'da yakın zamanda bir depremin beklendiği uzman isimlerce devamlı olarak söyleniyor. Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taylan Sançar, "Yedisu fayı Erzincan ve Tunceli'yi etkileyecek" diyerek açıklama yaptı.

EN SON ADANA DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Adana'da en büyük deprem, AFAD’da yer alan bilgilere göre; 27 Haziran 1998 tarihinde yerel saat ile 16:55’te, Adana iline bağlı Ceyhan-Misis arasında yer alan bir bölgede 6.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ana şokun aletsel koordinatı 36.85 K ve 35.55 D (ERD), 36.67 K-35.49 D(USGS) ve odak derinliği 23 km olarak saptandı. Depremde toplam 145 kişi hayatını yitirdi ve 1500’den daha fazla kişi yaralandı. Sarsıntı 20 saniye kadar sürdü.

6 Şubat 2023'te gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden Adana da oldukça etkilendi. 11 ilde toplamda 20 bin 662 bina ve 71 bin 52 bağımsız bölümün yıkıldığı tespit edildi. Adana'da ise toplam 13 bin 141 binada 183 bin 448 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Uzmanlar tarafından yıllardır yapılan uyarılara kulak asmayan iktidar 43 bin 556 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan depremleri 'asrın felaketi' olarak adlandırırken söz konusu raporda yer alan detaylar depremin 'asrın felaketi' değil, 'asrın ihmali' olduğunu ispatladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YIKILAN BİNALAR 1999 ÖNCESİNE AİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yerle bir ettiği binalar hakkında "Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılmış" açıklamasında bulunurken söz konusu raporda depremde yıkılan çoğu binanın son yıllarda inşa edildiği belirtildi.

Depremin şiddeti ve depremin büyüklüğü kavramlarını sıkça duyarız. Peki, depremin büyüklüğü ve şiddeti ne anlama gelir? Bu iki kavram arasında ne fark vardır?

“Şili’de 7.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.”

“Şili’de 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.”

Sizce yukarıdaki iki kavramdan hangisi doğru? 7.0 rakamı burada, depremde ortaya çıkan enerjinin büyüklüğünü (magnitüd) ifade ettiğinden ikinci kavramı kullanmamız gerekir.

Depremin gücü ya da “boyutu” iki yolla ölçülmektedir. Bunlardan birisi depremin “şiddeti” diğeri ise “büyüklük”lüğüdür . Bu iki kavram sıklıkla karıştırılmakta ve yanlış kullanılmaktadır.

gazeteilksayfa'ya göre: Depremin şiddeti; herhangi bir derinlikte olan depremin, yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle depremin şiddeti, onun yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Bu etki, depremin büyüklüğü, odak derinliği, uzaklığı, yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılık dahi değişik olabilmektedir. Şiddet depremin kaynağındaki büyüklüğü hakkında doğru bilgi vermemekle beraber, deprem dolayısıyla oluşan hasarı yukarıda belirtilen etkenlere bağlı olarak yansıtır.



6.4 deprem hissedilir mi? Hatay'da yıkılan bina var mı? Hatay'da 6.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem vatandaşları korkuttu. Peki 6.4 deprem hissedilir mi? İşte detaylar...

6.4 deprem hissedilir mi? Hatay'da yıkılan bina var mı? Hatay'da 6.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem vatandaşları korkuttu. Peki 6.4 deprem hissedilir mi? İşte detaylar...

1 ve 2 büyüklüğünde depremler: Bu büyüklükteki depremleri insanlar hissetmezler sadece ölçüm için geliştirilen cihazlar kaydebilir.

3 büyüklüğünde deprem: Kapalı mekanda bulunuyorsanız, evinizin önünden kamyon geçmesi gibi küçük sarsıntılar hissedersiniz.

4 büyüklüğünde deprem: Bu büyüklükteki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir.

6 büyüklüğünde deprem: Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarakbüyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır.

7 büyüklüğünde deprem: Bu büyüklükteki depremler binalarda büyük hasara neden olur. Yollarda ve toprakta çatlaklar oluşur, toprak kaymaları meydana gelir.

8 büyüklüğünde deprem: Her şeyi yok edip yıkabilir, bu büyüklükteki depremlerden sonra tsunami olma ihtimali de oldukça yüksektir.