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7.1'lik depreme canlı yayında yakalanan spikerler şoka girdi!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen 7.1 şiddetindeki depreme yayın esnasında yakalanan spikerlerin yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansıdı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:07

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depreme canlı yayında yakalanan televizyon spikerlerinin yaşadığı korku dolu anlar böyle görüntülendi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkezi Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi olarak belirlendi. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

1400 artçı sarsıntı

ABD'nin California eyaletinde dün gerçekleşen 6.4 şiddetindeki depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti. Yetkililer artçıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, yollarda çatlaklar, su ve gaz borularında ise hasarlar oluştu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:07
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