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Yaşam 71 saat sonra kurtarılan Bekir amcanın ilk sorusu şaşırttı
Yaşam

71 saat sonra kurtarılan Bekir amcanın ilk sorusu şaşırttı

Türkiye, Bekir amcanın kurtuluşunu bekliyor. Gaziantep'te enkaz altında kalan 75 yaşındaki Bekir Yıldırım 71 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Bekir amcanın sorduğu ilk soru ise şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 03:15:00 -
71 saat sonra kurtarılan Bekir amcanın ilk sorusu şaşırttı

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. 10 ili etkileyen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. O çalışmalardan biri de Gaziantep'te gerçekleşti. İş için Gaziantep'e gelen ve enkaz altında kalan 75 yaşındaki Bekir Yıldırım saatler sonra kurtarıldı. Fransız, Katar ve Türk ekipler kurtarma operasyonunda birlikte mücadele etti.

İlk Sorusu: Nerelisin?

Uzun uğraşlar sonucu enkaz altından çıkarılan Bekir Yıldırım'ın ilk sorusu 'Nerelisin?' oldu.

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