707 yıllık cami restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldı

Sivas Valisi Salih Ayhan Altınyayla ilçesinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan Merkez Cami’nin açılış törenine katıldı.

Kontrollü sosyal hayat kapsamında ilçe ziyaretlerine başlayan Vali Salih Ayhan, Altınyayla ilçesinde incelemelerde bulundu. Programa ilçe kaymakamlığını ziyaret ederek başlayan Vali Ayhan, Kaymakam Halil Dalak’tan ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 1313 yılında Ahmet Ağa tarafından yaptırılan ve yerleşim yerinin ilk camisi olarak bilinen Merkez Cami’nin restorasyonu, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün titiz çalışmaları ile tamamlandı. Ayhan ve beraberindekiler, açılış törenine katılarak duaların ardından camiyi gezdi. 1300’lü yıllarda yapılan caminin Altınyayla’nın 700 yıllık geçmişini ispat ettiğini Belirten Salih Ayhan, “ 700 yıllık tarihi çok güzel bir şekilde anlatıyor. Altınyayla’nın, bugün geçmişe derinliği olan bir ilçe, bir yerleşim yeri olduğunu bu camimiz, tarihi eserimiz göstermektedir. Ben bu camilere, tarihi eserlere hakikaten sadece mevcut verdikleri fonksiyondan daha öte bir Türk İslam mührü olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bize bugün bu topraklarda bu eserleri ecdat bıraktıysa, ecdadımız fethettiği yerleri sadece kılıçla tutmamışlar.Oraya sazını,sözünü,kültürünü,örfünü,adetini,değerlerini o toprakla yoğurarak bin yıllık bir Türk İslam geleneğini oluşturarak varlığını devam ettirmiştir. Dolayısıyla olaya biz böylede bakıyoruz. Elbette bir cami, bir ibadethane. Bir de biz özümüzü, sözümüzü, değerlerimizi, inancımızı bu topraklarla bütünleştiriyoruz, yoğuruyoruz. Ve ayrılmaz bir parça haline getiriyoruz. Anadolu’nun varlığı ve bekası da buna bağlı.’’ifadelerini kullandı.